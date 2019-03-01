Власти Пензы просят жителей голосовать за участки для благоустройства

Жители Пензы путем голосования выберут территории, которые нуждаются в благоустройстве. Не остаться в стороне и сделать выбор граждан призвал мэр города Виктор Кувайцев.

На своей странице в Instagram он отметил, что голосование проходит в школах и набравший наибольшее количество голосов участок будет включен в федеральную программу. Впрочем, по словам главы городской администрации, власти найдут возможность поддержать и другие территории, которые укажут горожане, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин попросил благоустроить спальные районы. К процессу, по его мнению, необходимо привлекать молодых архитекторов.