В «Роскосмосе» рекомендовали уволить заявившего о «скотобазе» сотрудника

Комиссия по этике государственной корпорации «Роскосмос» рекомендовала дочерней организации «Агат» уволить служащего, допустившего некорректные высказывания в Сети. Поведение сотрудника не соответствует требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно–космической отрасли, говорится в понедельник, 4 марта, на сайте «Роскосмоса».

В госпорпорации извинились перед всеми, кого оскорбили высказывания мужчины. «При этом обращаем внимание на то, что речь идёт о сотруднике одной из дочерних организаций Роскосмоса, а не о самой госкорпорации, на что ошибочно указали некоторые СМИ», — подчеркнули в компании.

Дискуссия между юзерами Сети по теме реновации в Москве развернулась в социальной сети Facebook в прошлые выходные. В ходе обсуждения глава отдела нормативно-правового обеспечения государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Станислав Жарков заявил, что переезжающий из хрущевок «контингент» быстро испортит новые дома. Когда другой пользователь возразил ему, тот начал оскорблять собеседника и назвал жителей хрущевок «скотобазой».

После того, как пользователи сети стали высказывать свое недовольство словами Жаркова на его странице, тот закрыл свой профиль в Facebook и извинился в Telegram-канале.