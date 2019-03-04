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Емельяненко пропустит бой из-за ареста

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Фото: ТАСС/Александр Погожев
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко не примет участие в шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 4 мая в Челябинске из-за того, что его арестовали за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова исполнительного директора RCC Николая Клименко.

Поединок с участием 37-летнего Емельяненко был отменен, хоть на ход турнира отстранение спортсмена не повлияет, пишет «Ридус».

2 марта Кисловодский суд отправил Емельяненко под административный арест сроком на десять суток начиная с 1 марта, напоминает телеканал «Звезда».

Боец был задержан в Кисловодске 1 марта после ДТП за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что при задержании боец оказывал правоохранителям сопротивление и отказался от медицинского освидетельствования, пишет сайт kp.ru. Позднее Александр Емельяненко принес извинения за свое поведение.

Турнир Russian Cagefighting Championship в Челябинске пройдет 4 мая и будет приурочен к празднованию Дня Победы. Сообщалось, что Емельяненко должен был драться с бразильцем Вагнером Прадо.

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