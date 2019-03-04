Washington Post подсчитала ложные заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп произносит в день в среднем до 22 ложных или вводящих в заблуждение утверждений. Такую информацию в понедельник, 4 марта, сообщила американская газета The Washington Post.

Собственная база данных издания Fact Checker посчитала, что год назад количество ложных высказываний Трампа составляло 16,5 в день, а в первый год на посту президента — 5,9.

Выступление Трампа 3 марта на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) содержало, по данным издания, 104 ложных утверждения. Среди них — слова президента о самом большом снижении налогов в истории США, о начале строительства пограничной стены на границе с Мексикой, а также слова о том, что экономика США на данный момент лучшая в истории.

6 февраля The Washington Post насчитала 26 ложных утверждений в речи Трампа во время ежегодного послания «О положении в стране» к конгрессу. Отмечалось, что глава государства склонен приукрашивать факты и приводить некорректные статистические данные.

В частности, он привел себе в заслугу создание 5,3 млн рабочих мест в стране. При этом американское бюро трудовой статистики насчитало менее 4,9 млн вакансий, возникших после вступления президента в должность в январе 2017 года.