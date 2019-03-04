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Роскомнадзор заблокировал доступ к нелегальным копиям фильма «Власть»

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Фото: Вольга
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Роскомнадзор принял меры по ограничению доступа пользователей к нелегальным копиям зарубежного фильма «Власть» (Vice). По требованию ведомства, основанному на вступивших в законную силу судебных решениях, 83 сайта удалили пиратские копии картины.

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Владельцы самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконные копии, сообщили в Роскомнадзоре в понедельник, 4 марта. Операторы связи ограничивают доступ к 19 российским сайтам, на которых копии картины не были удалены.

«Всего меры принимаются в отношении 136 интернет-ресурсов», — уточнили в ведомстве.

Правообладатель во внесудебном порядке может обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. Если меры не принимаются, то правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.

8 февраля Роскомнадзор добился удаления копий фильма «Ван Гог. На пороге вечности» из Сети. Владельцы 59 ресурсов самостоятельно удалили кинокартину из публичного доступа, еще с 84 сайтов фильм удалят в установленные законом сроки.

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