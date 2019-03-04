В России завершат испытания морского минного комплекса

Уникальный морской комплекс самообучающихся минных полей пройдет завершающую стадию испытаний в 2019 году. Боеприпасы могут распознавать корабли, суда, подводные лодки по магнитному полю или акустическому «портрету». Управляют минным полем с помощью блока управления с элементами искусственного интеллекта: он способен принять решение о том, когда и какую из целей подорвать.

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ, в ближайшее время новые боеприпасы будут испытаны на одном из военно-морских флотов, параллельно разрабатывается концепция применения новых минных полей.

Рабочее название новой системы — «Поверхность». В качестве ее носителя могут выступать все классы боевых кораблей и подводных лодок, морская, тактическая и стратегическая авиация.

Создание новых мин значительно повысит боевые возможности флота в борьбе с кораблями противника. Фактически у российского ВМФ появится принципиально новое оружие, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Полную версию материала «Скорбная мина врага: флот получит заграждения с искусственным интеллектом» читайте в свежем номере «Известий» от 5 февраля.