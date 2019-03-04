Смертность населения за год снизилась в Севастополе

В Севастополе в 2018 году на 3% снизились показатели смертности. Среди причин смерти в городе лидируют болезни системы кровообращения.

По данным правительства Севастополя, в 2018 году умерли 5,6 тыс. горожан. Основную долю от всех умерших составили люди старше трудоспособного возраста, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь». 59,3% смертей произошли в результате болезней системы кровообращения. Более чем у 19% умерших выявлены новообразования. В 6% случаев смерть наступила в результате внешних факторов.

Показатель младенческой смертности составил 2,8 на тысячу родившихся, это на 30% меньше, чем в 2017 году.