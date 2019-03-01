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Продажу лекарств в сельских ФАПах Севастополя начнут с лета

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В Севастополе реализуется комплекс мер для развития коммерческой продажи лекарств на селе. К лету 2019 года продавать их начнут сельские фельдшерско-акушерские пункты. Об этом заявил и.о. губернатора Иван Кусов.

По его словам, в ФАПах налаживается отпуск лекарств для льготной категории граждан. Также предусмотрены места для коммерческих аптек. Также он отметил, что частный бизнес для продажи лекарств в сельской местности привлечь не удалось, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

В связи с этим было принято решение реорганизовать государственную аптечную сесть в автономную организацию. Это позволит заниматься хозяйственной деятельностью.

В период с 2017 по 2019 год на территории Севастополя было открыто девять фельдшерско-акушерских пункта и пять амбулаторий. В феврале этого года ФАПы появились в селах Родниковое, Поворотное и Родное.

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