Севастопольские ученые разработали веб-приложение для врачей

Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) разработали специальное приложение для медиков «Цифровой помощник» лечащего врача стационарного отделения лечебного учреждения». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Разработкой занимались специалисты кафедры «Информационные системы». Приложение предназначено для информационной поддержки медиков стационарного отделения лечебно-профилактического учреждения и адаптировано для пользования на смартфоне, планшете или компьютере, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Так, программа позволяет просматривать и вносить изменения в электронную историю болезни пациента, а также оформлять протоколы, формировать листы назначений, организовывать быстрый обмен информацией между подразделениями.

В университете отметили, что для медсестер сделаны сводки назначений, что позволит ускорить обход пациентов. Также имеется календарь планирования операций, разработан модуль прогнозирования длительности контактной лазерной литотрипсии. Мобильная версия приложения оснащена голосовым управлением.

Разработка системы велась при активном сотрудничестве с практикующими врачами-хирургами урологического отделения городской больницы № 9.