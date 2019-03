Габонский футболист скончался после падения во время матча

Футболист габонского клуба «Аканда» Герман Цинг умер после падения во время матча с командой «Миссиле». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Twitter нигерийского журналиста Олувашины Океледжи.

Gabonese football is mourning the death of Akanda FC player Herman Tsinga, 30, who died after collapsing during a top flight match on Saturday.



Collapsed in the first half of their match v Missile FC.



Tsinga died on the way to hospital.



The cause of death is not yet known. pic.twitter.com/fP5LyLQKb4