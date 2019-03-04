Футболист в Турции пронес на матч лезвие и напал на соперников

Турецкий футболист ФК «Амедспор» Мансур Чалар незаметно пронес на поле лезвие и напал на соперников. Об этом сообщает газета Yeni Safak Spor.

Инцидент произошел на игре между командами «Амедспор» и «Сакарьяспор» (1:1) третьего по силе турецкого дивизиона. Чалар спрятал лезвие в руке и почти сразу после приветственного рукопожатия футболистов стал нападать на соперников, пишет RT.

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 марта 2019 г.

На кадрах видеозаписи, опубликованных турецкими СМИ, видно, как Чалар наносит удары соперникам. Игроки «Сакарьяспора» не сразу обнаружили раны от ножа. Фотографии порезов они опубликовали после матча, сообщает телеканал «Звезда».

Вместе с тем руководство «Амедспора» на странице клуба в Twitter встало на защиту своего игрока и заявило о «грязных слухах» и клевете в адрес Чалара, пишет «Ридус».

3 марта сообщалось, что «Барселона» победила «Реал» в чемпионате Испании по футболу.