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Футболист в Турции пронес на матч лезвие и напал на соперников

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Фото: Официальная страница ФК "Амедспор" в Twitter
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Турецкий футболист ФК «Амедспор» Мансур Чалар незаметно пронес на поле лезвие и напал на соперников. Об этом сообщает газета Yeni Safak Spor.

Инцидент произошел на игре между командами «Амедспор» и «Сакарьяспор» (1:1) третьего по силе турецкого дивизиона. Чалар спрятал лезвие в руке и почти сразу после приветственного рукопожатия футболистов стал нападать на соперников, пишет RT.

На кадрах видеозаписи, опубликованных турецкими СМИ, видно, как Чалар наносит удары соперникам. Игроки «Сакарьяспора» не сразу обнаружили раны от ножа. Фотографии порезов они опубликовали после матча, сообщает телеканал «Звезда».

Вместе с тем руководство «Амедспора» на странице клуба в Twitter встало на защиту своего игрока и заявило о «грязных слухах» и клевете в адрес Чалара, пишет «Ридус».

3 марта сообщалось, что «Барселона» победила «Реал» в чемпионате Испании по футболу.

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