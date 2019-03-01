Ковальчук из-за травмы пропустил игру «Лос-Анджелес»–«Даллас» в НХЛ

Российский форвард ХК «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Даллас Старз» из-за травмы. Об этом сообщается на Twitter-странице «Кингз».

Как пишет RT, Ковальчук может пропустить еще несколько дней из-за повреждения верхней части тела. Игра прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой «Далласа» в овертайме со счетом 4:3.

Результативной передачей в матче отметился российский хоккеист «Кингз» Александр Радулов, а вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 27 бросков по воротам, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее 1 марта сообщалось, что «Бостон» прервал победную серию «Тампы» Кучерова в НХЛ.