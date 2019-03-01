Прямой эфир

Ковальчук из-за травмы пропустил игру «Лос-Анджелес»–«Даллас» в НХЛ

0
Фото: TASS/Zuma/Scott Taetsch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский форвард ХК «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Даллас Старз» из-за травмы. Об этом сообщается на Twitter-странице «Кингз».

Как пишет RT, Ковальчук может пропустить еще несколько дней из-за повреждения верхней части тела. Игра прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой «Далласа» в овертайме со счетом 4:3.

Результативной передачей в матче отметился российский хоккеист «Кингз» Александр Радулов, а вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 27 бросков по воротам, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее 1 марта сообщалось, что «Бостон» прервал победную серию «Тампы» Кучерова в НХЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
Малкин в 11-й раз за карьеру в НХЛ забросил 20 шайб за сезон

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017