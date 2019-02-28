Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский форвард ХК «Тампа» Никита Кучеров стал третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Россиянин сделал три результативные передачи в овертайме в гостевом матче против «Рейнджерс» (4:3), пишет «Газета.ру». Таким образом, Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров нынешнего сезона. В его активе 104 очка.

Первой звездой дня назван канадский нападающий «Торонто» Митчелл Марнер, который забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в домашнем матче против «Эдмонта» (6:2).

Второй звездой дня стал канадский голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд. Он отразил 29 бросков из 32 по своим воротам в гостевой игре против «Анахайма» (4:3). Прошедшая игра стал первой для голкипера после сотрясения мозга, полученного 16 декабря, пишет ТАСС.