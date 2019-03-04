Новый парк с колесом обозрения откроют в Калуге

В мае в Калуге откроется новый парк. Организаторы проекта обещают горожанам установку колеса обозрения высотой 40 м.

В парке планируется установить несколько батутов, лабиринты, калейдоскоп и аркадный комплекс. Кроме того, появится 40-метровое колесо обозрения. Его оборудуют 18 кабинками открытого, закрытого типа, а также VIP. Об этом сообщает газета «Весть».

Открытие нового парка на Правобережье запланировано на май 2019 года. Стоимость билетов на аттракционы пока не называется.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения планируют установить в Сыктывкаре. В городе есть три варианта места расположения, от которых будет зависеть вид с аттракциона.