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Парки, сады и кладбища закрыли в Париже из-за сильного ветра

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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В Париже из-за сильного ветра закрыли парки, сады и кладбища. Об этом власти города сообщили в микроблоге в Twitter.

«В Париже, преимущественно в середине дня, ожидаются сильные порывы ветра», — говорится в сообщении.

Как пишет RT, ранее национальная метеорологическая служба Meteo-France сообщила о введении «оранжевого» уровня погодной опасности из-за сильного ветра в 44 департаментах, включая столичный регион Иль-де-Франс. По прогнозам специалистов, во внутренних департаментах ожидается ветер с порывами до 110 км/ч, а на побережье Атлантического океана — до 130 км/ч.

В метеослужбе также предупредили о том, что погодные условия могут повлиять на работу воздушного, морского и железнодорожного транспорта, а также вызвать перебои с электричеством и телефонной связью. Жителей страны призвали по возможности отказаться от поездок и убрать в дом все предметы, которые может унести ветром.

10 февраля в парижском аэропорту Орли отменили 200 внутренних и международных рейсов из-за сильного снегопада.

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