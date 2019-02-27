Колесо обозрения решили установить в Сыктывкаре

В Сыктывкаре планируют установить колесо обозрения, рассказал руководитель администрации города Валерий Козлов.

Пока проект находится в стадии проработки — рассматриваются техническая возможность установки колеса, его внешние характеристики. Об этом пишет ИА «Комиинформ». Есть три варианта места расположения, от которых будет зависеть вид с аттракциона. Пока чиновники не приняли окончательное решение.

Житель Мичуринска (Тамбовская область) Антон Каплин установил рекорд России и Европы по самому долгому катанию на колесе обозрения. Достижение зафиксировано экспертной комиссией в октябре 2018 года. Мужчина провел в кабинке аттракциона более 12 часов. За это время колесо совершило более 100 оборотов.