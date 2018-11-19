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Парк с колесом обозрения планируют построить в Томске

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В Михайловской роще в Томске планируют создать семейный парк с аттракционами с круглогодичным режимом работы. Такую возможность рассматривает московский инвестор, сообщает 19 ноября пресс-служба мэрии Томска.

Идею создания парка с аттракционами обсудил мэр города Иван Кляйн на встрече с московскими инвесторами. Отмечается, что в Михайловской роще при обустройстве акцент будет сделан на ее микроклимате и ландшафте.

Инвестор, в свою очередь, обязуется не вырубать на территории деревья и не строить капитальных объектов, также он должен будет ухаживать за территорией круглый год. Об этом пишет РИА «Томск».

Проект создания парка должен предусматривать выход к реке, а также установку детских и семейных аттракционов, например колеса обозрения. Помимо этого, предлагается обустроить место для проведения массовых мероприятий.

Михайловская роща является одним из старейших парков Томска. Он был основан в XIX веке предпринимателем, меценатом Петром Михайловым. Его площадь составляет 53 га. С 2017 года на территории рощи проводится благоустройство. В 2019 году его планируется продолжить.

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