Прямой эфир

Новое колесо обозрения появится в Туле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Тулы поддержали проект об установке колеса обозрения на парковке торгового центра «Макси» на улице Пролетарской. Об этом стало известно в ходе публичных слушаний.

Земельный участок принадлежит индивидуальному предпринимателю. По предварительным данным, высота колеса обозрения составит 55 м, отмечает ИА «Тульские новости». Ранее проект одобрил Градсовет.

Напомним, в рейтинг 13 самых экстремальных аттракционов мира вошли качели Giant Canyon Swing, американские и водные горки и зиплайн (спуск по стальному канату с использованием сил гравитации). Замыкают список два городских зиплайна, которые позволяют увидеть Дубай и Лондон с высоты птичьего полета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парк с колесом обозрения планируют построить в Томске
Житель Тамбовской области установил рекорд по катанию на колесе обозрения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017