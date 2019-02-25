Новое колесо обозрения появится в Туле

Жители Тулы поддержали проект об установке колеса обозрения на парковке торгового центра «Макси» на улице Пролетарской. Об этом стало известно в ходе публичных слушаний.

Земельный участок принадлежит индивидуальному предпринимателю. По предварительным данным, высота колеса обозрения составит 55 м, отмечает ИА «Тульские новости». Ранее проект одобрил Градсовет.

Напомним, в рейтинг 13 самых экстремальных аттракционов мира вошли качели Giant Canyon Swing, американские и водные горки и зиплайн (спуск по стальному канату с использованием сил гравитации). Замыкают список два городских зиплайна, которые позволяют увидеть Дубай и Лондон с высоты птичьего полета.