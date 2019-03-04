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Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области

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В Александро-Невском районе Рязанской области столкнулись рейсовый автобус и «ГАЗель». Пострадали три женщины-пассажирки. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла в воскресенье вечером, 3 марта, на 330-м км трассы Р-22 «Каспий». Автобус «Неоплан» под управлением 48-летнего мужчины, двигавшийся по маршруту Москва–Дербент, столкнулся с идущим впереди автомобилем «ГАЗель» под управлением 49-летнего жителя Астраханской области, пишет РИА «7инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три женщины-пассажирки в возрасте 61, 43 и 46 лет, находившиеся в «ГАЗели». Им была оказана медицинская помощь. Водители обоих транспортных средств не пострадали.

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