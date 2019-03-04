Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Ижевске

В Ижевске Удмуртской Республики водитель автобуса сбил мужчину, который переходил дорогу. Пешеход погиб. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла в субботу, 2 марта, на улице Азина, 143. По предварительным данным, 44-летний водитель автобуса «КАвЗ» сбил пешехода, который пытался перейти проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, пишет ИА «Сусанин».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался. Его личность устанавливается. На вид мужчине около 60 лет.

20 февраля в Алтайском крае микроавтобус наехал на группу дорожных рабочих. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.