Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом в Тверской области

Шесть человек пострадали в результате ДТП с междугородним автобусом в Тверской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Авария произошла в Кашинском городском округе. Микроавтобус Mercedes Benz с пассажирами, следовавший в Сергиев Посад, совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan Almera. Шесть человек получили травмы, двоим причинен тяжкий вред здоровью, сообщают «Тверские ведомости».

В ходе проверки было установлено, что у водителя не было разрешения на работу. Кроме того, микроавтобус был допущен к междугородней перевозке, несмотря на выявленные при техническом осмотре неисправности.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.