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В США появятся центры для борьбы с «влиянием России»

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США запустят центры борьбы с «влиянием РФ». Пилотный проект будет открыт уже в апреле в Грузии. Подобные центры появятся также в Прибалтике и на Балканах. Главная задача таких офисов — препятствовать воздействию Москвы. Иными словами, США собираются формировать выгодный для себя образ России.

При каждом центре будет работать специальная мониторинговая миссия. Под прицелом окажутся выборы президента Украины, майское голосование в Европарламент. Избирательные кампании будут проверять на «российское вмешательство». На 2020 год планы у американцев еще масштабнее. США собираются мониторить выборы в Казахстане, в Молдавии, в Грузии, в Литве, в Черногории, в Венесуэле, на Тайване и Шри-Ланке. 

 

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