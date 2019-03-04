Роспотребнадзор научил россиян правильно выбирать блины на Масленицу

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать блины на Масленицу. В местах массовых гуляний рекомендуют смотреть на чистоту рабочего места, обращать внимание на условия хранения продуктов.

В списке ингредиентов готовых блинов должны быть мука, молоко, куриные яйца. Однако не запрещено использовать сухое молоко, яичный порошок и растительный белок.

ВЦИОМ: любимыми начинками для блинов россияне назвали сметану и варенье.