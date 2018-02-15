«Росконтроль» проверил покупные блины

Индекс блина: в этом году на праздничное блюдо уйдет 150 рублей. Это цена набора из муки, молока, двух яйц и половины пачки сливочного масла.

Если разделить на 30 блинов, то стоимость одного будет 5 рублей.

Блины из магазина – намного дороже, да и совсем не безобидны. «Росконтроль» проверил масленичное угощение из магазинов. И здесь даже эксперты удивились результатам своей ревизии.

Начинка замороженных блинчиков оказалась не такой уж и полезной.

Вместо творога - растительные жиры, крахмал, фосфаты и консерванты. Производители добавили в начинку опасное пальмовое масло. Причем ароматизаторы не приблизили вкус псевдо-творога к натуральному.

По консистенции блины исследователям тоже не понравились. Но, хотя бы в товарах не обнаружили ни сальмонеллы, ни кишечной палочки.

