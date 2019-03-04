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Похищенную из Третьяковки картину Куинджи планируют передублировать на новый холст

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», которую в конце января похищали из Третьяковской галереи, отправят на реставрацию. Об этом сообщила ведущий художник-реставратор Русского музея Наталья Романова.

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По ее словам, по краям полотна есть несколько царапин, но они не представляют опасности, поэтому на предстоящей выставке ее покажут в нынешнем виде. Однако позднее в целях восстановления картины ее могут передублировать на новый холст.

«Мы передублируем картину на новый холст, чтобы обезопасить ее лицевую сторону. Старый при этом снимается, авторская бумага остается неприкосновенной и не повреждается», — приводит слова Романовой «Интерфакс».

Она добавила, что картина, скорее всего, была повреждена, когда похититель вынул ее из рамы.

27 января злоумышленник Денис Чуприков на глазах у посетителей выставки вынул полотно из рамы и скрылся. Его задержали по горячим следам, а картину обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья.

Поначалу мужчина не признавал своей вины, но потом извинился и заявил, что мысль о похищении возникла у него спонтанно.

Чуприкова арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 27 марта. За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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