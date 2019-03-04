Лисы разгуливают по дворам частных домов в поселке под Сызранью

В поселке Подвалье под Сызранью активизировались лисы. Местные жители рассказали, что дикие звери постоянно разгуливают по их дворам и воруют кур.

По словам владелицы одного из участков, она видела как минимум четыре лисы, которые приходят из соседнего леса в поисках добычи. При этом лисы людей совсем не боятся.

НИА «Самара» отмечает, что лисы в это время года активно ищут источники пропитания. В начале февраля недалеко от Сызрани в районе АЗС была замечена лиса, которая подкармливалась практически из рук людей.

Ранее сообщалось, что в Киржачском районе Владимирской области больная бешенством лиса напала на человека.