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Лисы разгуливают по дворам частных домов в поселке под Сызранью

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В поселке Подвалье под Сызранью активизировались лисы. Местные жители рассказали, что дикие звери постоянно разгуливают по их дворам и воруют кур.

По словам владелицы одного из участков, она видела как минимум четыре лисы, которые приходят из соседнего леса в поисках добычи. При этом лисы людей совсем не боятся.

НИА «Самара» отмечает, что лисы в это время года активно ищут источники пропитания. В начале февраля недалеко от Сызрани в районе АЗС была замечена лиса, которая подкармливалась практически из рук людей.

Ранее сообщалось, что в Киржачском районе Владимирской области больная бешенством лиса напала на человека.

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