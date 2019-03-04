Карантин по бешенству ввели в очередном поселке Омской области

В селе Пикетное Марьяновского района Омской области ввели карантин по бешенству. Опасное заболевание выявили у собак. Ограничительные мероприятия будут действовать до 21 апреля 2019 года. Соответствующий указ подписал губернатор.

Как уточняет ИА «Город55», в населенном пункте запрещено торговать домашними животными, организовывать выставки кошек и собак, проводить притравку животных и вывозить их за пределы села.

Ранее в Азовском районе области ввели карантин по бешенству. Его действие продлится до 7 апреля.