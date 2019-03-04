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Главное автобусное предприятие в Челябинске подозревают в махинациях

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Прокуратура Челябинска требует возбудить уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия «Общественный городской транспорт» (ОГТ), а также частной компании «Первая гильдия+». Их подозревают в махинациях.

Поводом к возбуждению дела стали результаты проверки Контрольно-счетной палаты: были вскрыты нарушения, которые являются достаточными основаниями для возбуждения дела, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на надзорное ведомство.

В частности, выяснилось, что «Первая гильдия+» по завышенным ценам ремонтировала городские автобусы. А ОГТ, наоборот, взял частные машины в аренду и бесплатно отремонтировал их. Также имущество муниципального предприятия использовали частные компании, причем без оформления документов.

Ранее сообщалось, что из бюджета Челябинской области на ремонт автомобильных дорог будет выделено 1,2 млрд рублей.

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