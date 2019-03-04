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Глава Генштаба ВС РФ встретится в Вене с председателем Комитета начальников штабов США

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Встреча начальника Генерального штаба Минобороны РФ Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом состоится в Вене в понедельник, 4 марта. Об этом сообщает российское военное ведомство.

«Сегодня в Вене состоится встреча начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом», — цитирует сообщение «Интерфакс».

В предыдущий раз главы российского и американского генштабов встречались 5 января. Тогда Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом. Генералы также подтвердили важность поддержания существующего канала связи.

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