Глава Генштаба ВС РФ встретится в Вене с председателем Комитета начальников штабов США

Встреча начальника Генерального штаба Минобороны РФ Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом состоится в Вене в понедельник, 4 марта. Об этом сообщает российское военное ведомство.

«Сегодня в Вене состоится встреча начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом», — цитирует сообщение «Интерфакс».

В предыдущий раз главы российского и американского генштабов встречались 5 января. Тогда Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом. Генералы также подтвердили важность поддержания существующего канала связи.