В Генштабе рассказали о планах США по дестабилизации неугодных стран

Соединенные Штаты и их союзники прорабатывают военные действия наступательного характера с целью дестабилизации неугодных стран, в частности Венесуэлы, заявил глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, Запад уже определился с агрессивным вектором своей внешней политики и сейчас активно прорабатывает технологии «цветных революций», применения «мягкой силы», а также применения концепций «глобальный удар» и «многосферное сражение».

«Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти», — цитирует Герасимова «РИА Новости».

Он напомнил, что все выше описанные сценарии применения «цветных революций» и военного вмешательства мировое сообщество наблюдало в Ираке, в Ливии и на Украине.

Однако на этом США останавливаться не намерены. По словам замглавы Минобороны России, Пентагон сейчас разрабатывает совершенно новую стратегию ведения военных действий — «троянский конь».

«Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием (ВТО) по наиболее важным объектам», — рассказал Герасимов.

Замминистра отметил, что у России есть комплекс мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства, поэтому Москва готова предотвратить любые агрессивные планы Соединенных Штатов.

В конце февраля начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что Вашингтон разрабатывает стратегию ведения войны против России и Китая. Ее суть заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника и нанесении ударов по его слабым местам. Затраты на создание этой тактики составят порядка $135 млрд.