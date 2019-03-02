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В Генштабе рассказали о «троянском коне» Пентагона

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Фото: ТАСС/Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ
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Пентагон начал разрабатывать новую стратегию ведения военных действий. Об этом в субботу, 2 марта, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, суть стратегии заключается в использовании «протестного потенциала «пятой колоны» для дестабилизации ситуации в стране и одновременном нанесении ударов высокоточным оружием по важнейшим объектам, передает «РИА Новости».

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«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «троянский конь». (…) Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий. За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников», — заявил Герасимов, выступая на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

Он отметил, что за последние годы военные ученые вместе с Генштабом разработали концептуальные подходы по нейтрализации агрессии потенциальных противников. В основу российского ответа, по его словам, ляжет так называемая стратегия активной обороны.

«Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди», — заключил глава Генштаба.

В конце февраля начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что Вашингтон разрабатывает стратегию ведения войны против России и Китая. Ее суть заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника и нанесении ударов по его слабым местам. Затраты на создание этой тактики составят порядка $135 млрд.

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