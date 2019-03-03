Британские полицейские спасли младенца, пролежавшего два дня рядом с мертвой матерью

В Глазго (Шотландия) полицейские спасли пятимесячного младенца, два дня пролежавшего рядом с мертвой матерью. Ребенка передали родственникам.

Полицию вызвали родные молодой матери, 19-летней Кортни Ньюландс, обеспокоенные тем, что она долго не выходит на связь, хотя обычно они общались ежедневно, и не выкладывает в соцсети фотографии сына, сообщает британское издание The Sun. Ее обнаружили лежащей на диване, рядом находился маленький Деклан. Стражи порядка переодели малыша, дали ему молока и отправили в больницу. Через два дня его выписали.

Причина смерти Кортни не выяснена, результаты экспертизы появятся только через шесть недель. Вероятно, она умерла из-за осложнений от диабета, которым страдала с детства. Ее мать Лорейн рассказала журналистам, что до рождения сына у девушки дважды случались выкидыши, она боялась, что у нее никогда не будет детей, однако мальчик всё же появился на свет. Кортни жила вместе с отцом ребенка, но примерно за неделю до ее смерти они расстались.

В конце февраля в Кировской области умерла трехлетняя девочка, которую мать оставила в квартире без еды и воды. Тело обнаружила бабушка, пришедшая поздравить внучку с днем рождения. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области сообщили, что мать ребенка не раскаивается в случившемся. Она подтвердила, что перекрыла вентили с водой и оставила ребенка без воды и еды.