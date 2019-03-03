Корабль SpaceX Dragon 2 состыковался с МКС

Американский корабль Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX успешно пристыковался к МКС.

Аппарат доставил для экипажа станции 182 кг продовольствия и оборудования. В составе международной станции Dragon пробудет пять дней, а 8 марта сойдет с орбиты и приводнится в Атлантическом океане.