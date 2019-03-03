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Три человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в Хельсинки

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Фото: TASS/JUUSO HAARALA
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В Хельсинки вооруженный ножом мужчина ранил трех человек — двух взрослых и ребенка. Как сообщается в Twitter городской полиции, инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, на улице Сантавуоренти.

Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия также присутствовали еще двое детей. Личность нападавшего установлена, однако задержать его пока не удалось. Других подробностей правоохранительные органы не приводят.

При этом, как сообщает таблоид Ilta-Sanomat, нападение совершил мужчина 1985 года рождения. В результате пострадали его бывшая жена, ее друг и общий ребенок. Отцом всех троих детей, присутствовавших на месте атаки, является нападавший.

В августе 2017 года в финском городе Турку неизвестный с ножом совершил нападение на прохожих. Он был ранен и задержан в результате перестрелки с правоохранителями. По некоторым данным, погибли два человека, еще восемь ранены.

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