Неизвестные в Москве избили генерал-полковника в отставке

Генерал-полковник в отставке Александр Бриндиков попал в больницу после нападения двоих неизвестных в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел вечером 27 февраля на Малой Никитской улице. Генерал-полковник в отставке Бриндиков подъехал на автомобиле к воротам своего офиса, но дорогу ему перегородила другая машина. Генерал посигналил с просьбой пропустить, однако водителю это не понравилось, после чего он и еще один мужчина принялись избивать его, пишет «Газета.ру».

Отставной генерал был госпитализирован в госпиталь имени Мандрыка. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и лица, уточняет РЕН ТВ.

В ГУ МВД по Москве проводят проверку по факту произошедшего. Полицейские разыскивают нападавших, пишет «Федеральное агентство новостей». Личность одного из них удалось определить. По данным телеканала «360», им оказался 44-летний уроженец Украины Юрий Любченко.

Александр Бриндиков — бывший первый замминистра промышленности, науки и технологий России, замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики РФ. В настоящее время работает советником в строительной компании.

25 февраля сообщалось, что мужчина избил арматурой директора школы в Москве.