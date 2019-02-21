Рэпер избил и ограбил назойливых поклонников в Новокузнецке

Новокузнецкие правоохранители задержали рэпера, который избил и ограбил своих фанатов за «назойливость». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел 20 февраля. В полиции пояснили, что в ведомство обратились двое молодых людей, которые заявили, что на них напал мужчина и украл у них две тыс. руб. и два мобильных телефона. Они также пояснили, что за день до этого потерпевшие посетили концерт местного рэпера в ночном клубе Куйбышевского района города, а после выступления пытались пообщаться с артистом и получить автограф, но того это разозлило. Тогда он несколько раз ударил поклонников, а затем отнял у них ценные вещи, пишет «Ридус».

Сотрудники МВД, которым был известен лишь сценический псевдоним музыканта, провели опрос поклонников рэпера и установили его данные: злоумышленником оказался 19-летний местный житель. В ходе обыска в его квартире оперативники обнаружили мобильные телефоны потерпевших, а похищенные деньги он уже успел потратить на алкоголь. Свою вину задержанный признал и объяснил, что решился на ограбление «в наказание за назойливость». Возбуждены два уголовных дела о грабеже. Рэперу грозит до четырех лет лишения свободы, пишет сайт kp.ru.

15 февраля сообщалось, что снявшего клип с Канье Уэстом рэпера Джамела Димонса заподозрили в убийстве двух человек.