Экс-участник «Дома-2» избил мать гитарой

Бывший участник шоу «Дом-2» Габриэль Альварес избил мать гитарой. Врачи диагностировали у 64-летней женщины перелом руки.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на севере Москвы в ночь на 27 февраля. Журналисты уточняют, что причиной конфликта стало отсутствие работы у 32-летнего Альвареса.

Отмечается, что эта тема регулярно становилась поводом для споров. Однако на этот раз словесная перепалка переросла в драку — сын схватился за музыкальный инструмент и сильно ударил им мать. Женщине была оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

В январе житель Москвы напал с ножом на свою мать, а затем совершил суицид. Тела родственников были обнаружены в квартире жилого дома на юго-востоке столицы.