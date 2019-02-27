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Экс-участник «Дома-2» избил мать гитарой

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Фото: instagram.com
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Бывший участник шоу «Дом-2» Габриэль Альварес избил мать гитарой. Врачи диагностировали у 64-летней женщины перелом руки. 

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на севере Москвы в ночь на 27 февраля. Журналисты уточняют, что причиной конфликта стало отсутствие работы у 32-летнего Альвареса.

Отмечается, что эта тема регулярно становилась поводом для споров. Однако на этот раз словесная перепалка переросла в драку — сын схватился за музыкальный инструмент и сильно ударил им мать. Женщине была оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

В январе житель Москвы напал с ножом на свою мать, а затем совершил суицид. Тела родственников были обнаружены в квартире жилого дома на юго-востоке столицы.

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