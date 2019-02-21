Прямой эфир

Мужчина напал с ножом на пассажира трамвая в Париже

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Theo Duva
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В трамвае на севере Парижа произошел конфликт между двумя пассажирами, в ходе которого один из участников спора ранил своего оппонента ножом, сообщает 21 февраля радиостанция Europe 1.

На место инцидента прибыли полицейские. Сначала они пытались остановить нападавшего с помощью слезоточивого газа, затем с помощью выстрела из травматического оружия. В итоге мужчина был ранен в ногу. По предварительным данным, ссора в трамвае произошла из-за того, что один из них отказался давать деньги нищему.

В настоящий момент правоохранительные органы начали расследование по факту произошедшего, выясняются все обстоятельства инцидента.

15 февраля один человек получил тяжелые ранения в результате нападения с применением кислоты в парижском метро.

В начале января вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро в британском Манчестере. В результате происшествия пострадали не менее трех человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина с ножом напал на толпу людей в Китае
Устроивший поножовщину в Антарктиде полярник помирился с пострадавшим

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017