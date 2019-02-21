Мужчина напал с ножом на пассажира трамвая в Париже

В трамвае на севере Парижа произошел конфликт между двумя пассажирами, в ходе которого один из участников спора ранил своего оппонента ножом, сообщает 21 февраля радиостанция Europe 1.

На место инцидента прибыли полицейские. Сначала они пытались остановить нападавшего с помощью слезоточивого газа, затем с помощью выстрела из травматического оружия. В итоге мужчина был ранен в ногу. По предварительным данным, ссора в трамвае произошла из-за того, что один из них отказался давать деньги нищему.

В настоящий момент правоохранительные органы начали расследование по факту произошедшего, выясняются все обстоятельства инцидента.

15 февраля один человек получил тяжелые ранения в результате нападения с применением кислоты в парижском метро.

В начале января вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро в британском Манчестере. В результате происшествия пострадали не менее трех человек.