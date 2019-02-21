Мужчина с ножом напал на толпу людей в Китае

Вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих в китайском Цзиане (провинция Цзянси), пострадали 11 человек, сообщили 21 февраля в местной полиции.

Нападение произошло примерно в 07:00 по местному времени (23:00 мск 20 февраля) на одной из улиц в районе Цзичжоу.

Остановить нападавшего полицейским помогли очевидцы, пишет ТАСС.

Сообщается, что сотрудникам полиции и прохожим удалось быстро остановить нападавшего.

Все пострадавшие госпитализированы, их состояние не уточняется.

лоумышленник задержан, им оказался 33-летний местный житель, страдающий от психических заболеваний.

19 февраля вооруженный мужчина в Марселе напал на прохожих с ножом. Пострадали четыре человека.