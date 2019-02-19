Появилось видео с места нападения с ножом на прохожих в Марселе

В Марселе вооруженный мужчина напал на прохожих с ножом. По данным издания La Provence, он успел ранить четверых человек. Видео с места инцидента публикует телеканал РЕН ТВ.

На место ЧП оперативно прибыли правоохранители. Они ранили нападавшего. По имеющимся данным, он скончался.

Информации о состоянии пострадавших пока нет.

15 февраля один человек получил тяжелые ранения в результате нападения с применением кислоты в парижском метро.