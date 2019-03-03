Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле

Народную артистку СССР Эдиту Пьеху засняли в инвалидном кресле на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Как пишут «Невские новости», 3 марта певица вернулась в город после концерта в столице.

Видео, на котором 81-летней Пьехе помогают выйти из вагона и усаживают в инвалидное кресло, уже опубликовано в Сети.

Сама артистка в беседе с Пятым каналом заявила, что у нее бывают боли в спине и иногда помощница вызывает специального человека, который помогает ей с передвижениями.

«Вместо того чтобы идти большое расстояние, меня везут как королеву. Это не инвалидное кресло», — подчеркнула Пьеха.

В августе прошлого года Эдита Пьеха рассказала, что испытывает внутреннюю потребность в выступлениях на сцене. В мае певица призналась, что врачи обнаружили у нее сахарный диабет. Легенда эстрады при этом заверила, что не видит в этом ничего страшного и готова соблюдать диету.