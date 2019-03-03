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Индийские фермеры пожаловались на налеты попугаев-наркоманов

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Фото: Global Look Press/Frank Bienewald
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В индийском штате Мадхья-Прадеш фермеры, выращивающие мак, пожаловались на налеты зависимых от опия попугаев. По их словам, птицы уничтожают немалую часть урожая, который в этом году и так невысок из-за дождей.

 

Чтобы защититься от птиц-наркоманов, фермеры пытаются отгонять их громкими звуками из динамиков и взрывами петард, но это не помогает, пишет 2 марта Jerusalem Post.

Фермеры жалуются на атаки птичьих стай с 2015 года, но ситуация с тех пор не изменилась. По словам аграриев, пернатые съедают до 40 маков в день, а некоторые даже отрывают коробочки и уносят с собой.

«Мы всё перепробовали, чтобы держать их подальше, но эти наркоманы прилетают даже с риском для жизни», — жалуются производители мака.

В 2018 году птицей года в Новой Зеландии выбрали кереру, известного также как пьяный голубь. Представители этого вида питаются забродившими фруктами, а когда захмелеют, начинают вести себя неадекватно и комично, часто спотыкаются и падают с деревьев.

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