Соратника убитого главы ДНР задержали в Ростове-на-Дону

Экс-министр финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев задержан в Ростове-на-Дону. Его доставили в Москву для допроса.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональные СМИ, последние несколько месяцев экс-министр по прозвищу «Ташкент» жил в России.

Официального подтверждения задержания нет. Также не известна причина задержания.

Тимофеев 31 августа находился в кафе «Сепар», где было совершено покушение на главу ДНР Александра Захарченко. В результате взрыва погибли Захарченко и его телохранитель. Тимофеев получил тяжелые ранения. После инцидента он был отстранен от занимаемой должности и уехал в Россию.

По подозрению в организации покушения задержаны украинские диверсанты и связанные с ними лица.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.