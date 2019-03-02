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Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве

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Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного. Об этом Браудер написал в Twitter.

Обвинение последовало после анонса предложений по Закону Магнитского, сделанного ЕС в конце прошлого года, отметил Браудер.

На сайте Следственного комитета на момент публикации новости информации о новых обвинениях Браудера не было.

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Перепиличный скончался в 2012 году. Его нашли мертвым рядом с особняком в британском графстве Суррей, где он жил.

В конце января Мосгорсуд признал законным заочный арест Браудера. Защита утверждала, что права Браудера ущемлены, так как по месту его жительства в Лондон не были переданы уведомления о возбуждении уголовного дела, однако прокурор заявил, что документы направлены, но представители инвестора отказались их принять.

Российские правоохранительные органы в ноябре 2018 года обвинили Браудера в создании преступного сообщества и убийстве некоторых его участников. По версии следствия, уроженец США, подданный Великобритании Браудер в 1997 году создал транснациональное преступное сообщество, которое занималось экономическими преступлениями.

Следствие считает, что в указанное сообщество входили Октай Гасанов, Семен Коробейников, Валерий Курочкин и Сергей Магнитский, причастные к хищению из российского бюджета 5,4 млрд рублей.

Однако в связи со смертью фигурантов дела (Гасанов умер в 2007 году, Курочкин скончался на Украине в 2008 году, Коробейников погиб в Москве в 2008 году, Магнитский умер в следственном изоляторе в 2009 году), их уголовное преследование было прекращено.

Браудер уже дважды осужден российским судом. Он заочно приговорен к 9 годам колонии и штрафу в 200 тыс. рублей.

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