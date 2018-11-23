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Браудер призвал к временному исключению России из Интерпола

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Фото: TASS/Adrian Wyld
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Финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола.

Браудер по видеосвязи выступил перед комитетом общественной и национальной безопасности канадского парламента. Он заявил, что Россия якобы систематически нарушает правила международной полицейской организации.

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По его словам, «Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр», передает телеканал СВС.

19 ноября стало известно, что следствие рассматривает версию об отравлении юриста Сергея Магнитского и других возможных партнеров Браудера диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия. По мнению Генпрокуратуры, их могли устранить, чтобы не позволить дать показания против Браудера.

Браудер — бывший работодатель юриста Сергея Магнитского, который скончался в СИЗО «Матросская Тишина», и инициатор принятия закона в его честь в США. Также он основатель британского фонда Hermitage Capital.

В России он обвиняется в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов. В декабре прошлого года суд заочно приговорил предпринимателя к 9 годам заключения и штрафу 200 тыс. рублей, так как бизнесмен скрывается от российских правоохранительных органов. РФ добивается его задержания по линии Интерпола.

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