Россия обыграла Германию на чемпионате Европы по регби

Российская сборная по регби победила команду Германии со счетом 26:18 в матче третьего тура чемпионата Европы. Встреча прошла 2 марта в Гейдельберге (Германия), передает ТАСС.

Теперь россияне занимают в турнирной таблице второе место, уступая только сборной Грузии.

16 февраля российские регбисты обыграли команду Бельгии.

В августе 2018 года Федерация регби России и холдинг S8 Capital заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Речь идет о сотрудничестве по двум направлениям — информационному и спонсорскому. За последнее отвечает компания «Гослото», входящая в состав холдинга. Она будет поддерживать один из старейших регбийных клубов России «Слава». Оказанием информационной поддержки займется онлайн-издание Sport24.