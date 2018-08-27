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Холдинг S8 Capital и Федерация регби России стали партнерами

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Фото: Depositphotos
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Федерация регби России и холдинг S8 Capital заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем порталу iz.ru, о договоренности официально было объявлено 24 августа на заседании Высшего совета Федерации.

Сотрудничество ведется по двум направлениям — информационному и спонсорскому. За последнее отвечает компания «Гослото», входящая в состав холдинга. Она будет поддерживать один из старейших регбийных клубов России «Слава». Оказанием информационной поддержки займется онлайн-издание Sport24. Ресурс займется популяризацией этого вида спорта и уже оказывает медийную поддержку соревнованиям всех уровней. В частности, ресурс будет освещать подготовку сборной России по регби к Кубку мира – 2019, который пройдет в Японии.

«Участие сборной России в Кубке должно привести к повышению интереса к этому эффектному виду спорта в стране. Для холдинга большая честь поддерживать весь российский спорт в целом и регби в частности», — прокомментировал соглашение основатель S8 Capital Армен Саркисян.

В свою очередь, председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев выразил уверенность в том, что сотрудничество спортивной организации и S8 Capital поможет не только развитию регби в России, но и будет способствовать «популяризации здорового образа жизни и занятий массовым спортом в целом».

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