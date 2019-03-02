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Легенда отечественной науки: не стало Жореса Алферова

Нобелевский лауреат скончался на 89-м году жизни
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Академик АН СССР Жорес Алферов, 1979 год
Фото: ТАСС/Блохин Максим
Крупнейший ученый-физик XX века с мировым именем, автор более 500 научных работ и полусотни важнейших изобретений — вехи биографии Жореса Алферова в фотогалерее «Известий»
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Ленинград. Академик Жорес Иванович Алферов
Фото: ТАСС/Белинский Юрий
Уже в 1950-е годы, будучи младшим научным сотрудником ленинградского Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе, Алферов принимал непосредственное участие в разработке первых советских транзисторов
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Академик Жорес Иванович Алферов в лаборатории
Фото: ТАСС/Блохин Максим
В 1961 году физик защитил кандидатскую диссертацию, а через 10 лет получил степень доктора физико-математических наук за исследование полупроводников. Благодаря ученому советская наука во многом обошла и опередила американские научные достижения
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Жорес Алферов
Фото: ТАСС/Белинский Юрий
Научные открытия академика Жореса Ивановича Алферова стали основой для создания множества электронных устройств, без которых невозможно представить современный мир: диодные лазеры, светодиоды, солнечные батареи, мобильные устройства
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Жорес Алферов на церемонии вручения Нобелевской премии, декабрь 2000 года
Фото: ТАСС/Белинский Юрий
В 2000 году ученому вручили Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. На фото: Жорес Алферов на церемонии вручения Нобелевской премии
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Президент РФ Владимир Путин (слева) во время вручения ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени академику Жоресу Алферову
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Вице-президент Российской академии наук, с 2005 года Алферов стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». На фото: президент России Владимир Путин во время вручения ордена
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Президент России Владимир Путин (слева) и вице-президент Российской академии наук, ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета Жорес Алферов во время церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Помимо науки Алферов занимался активной общественно-политической деятельностью, являлся депутатом Госдумы III-VII созывов, членом КПРФ
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Нобелевский лауреат Жорес Алферов в рабочем кабинете в Государственной думе РФ
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
В последние годы Жорес Алферов активно занимался изучением нанотехнологий и квантовой электроники
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Жорес Алферов и Дмитрий Медведев
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Заслуги физика нашли свое отражение не только на земле, но и в космосе: астероид 3884, открытый в 1977 году, носит имя ученого
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Член комитета Госдумы РФ по науке и наукоемким технологиям Жорес Алферов в своем рабочем кабинете
Фото: ТАСС/Белинский Юрий
В августе 2017 года журнал «Форбс» включил Жореса Алферова в сотню самых влиятельных россиян XX века
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