Прямой эфир

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» пройдет в июне в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области стартовал прием заявок на участие в Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В этом году Вахта Памяти пройдет с 8 по 21 июня на территории деревни Толстиково Ржевского района, где в 1941-1943 годов шли кровопролитные бои.

На площадке экспедиции продолжат внедрять в работу компьютерные технологии и новейшие достижения в области исторической науки. По итогам Вахты Памяти лучшие поисковые отряды будут премированы металлоискателями, пишут Тверские ведомости. Всего за три года Вахты Памяти подняты останки 1096 павших солдат и офицеров. Установлены имена 82 защитников Отечества.

Командиры поисковых отрядов Владимирской области написали книгу о результатах своих экспедиций. «Долгое возвращение домой» основано на архивных документах, материалах поисковых операций. Произведение рассказывает истории 25 подвигов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Истребитель времен ВОВ поднимут со дна болота под Калининградом
Место гибели штурмовика Ил-2 обнаружено в Новгородской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017