Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» пройдет в июне в Тверской области

В Тверской области стартовал прием заявок на участие в Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В этом году Вахта Памяти пройдет с 8 по 21 июня на территории деревни Толстиково Ржевского района, где в 1941-1943 годов шли кровопролитные бои.

На площадке экспедиции продолжат внедрять в работу компьютерные технологии и новейшие достижения в области исторической науки. По итогам Вахты Памяти лучшие поисковые отряды будут премированы металлоискателями, пишут Тверские ведомости. Всего за три года Вахты Памяти подняты останки 1096 павших солдат и офицеров. Установлены имена 82 защитников Отечества.

Командиры поисковых отрядов Владимирской области написали книгу о результатах своих экспедиций. «Долгое возвращение домой» основано на архивных документах, материалах поисковых операций. Произведение рассказывает истории 25 подвигов.