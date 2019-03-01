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Ученые назвали одну из составляющих счастливых отношений

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Фото: Pixabay
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Ученые из Йельского университета (США) выяснили, что на стабильность отношений в семье влияют не только поступки супругов и их отношение друг к другу, но также наличие мутаций в их геноме, влияющих на работу окситоцина — «гормона счастья», сообщается в журнале PLoS One.

Исследователи наблюдали за жизнью около 180 пар, которые прожили вместе несколько десятилетий. Также они взяли у участников эксперимента образцы слюны и отправили генетикам. В итоге оказалось, что уровень семейного счастья зависел от устройства гена OXTR — участка ДНК, который отвечает за сборку молекул, помогающих нервным клеткам распознать окситоцин.

По данным специалистов, всего существует три варианта этого гена: GG, AG и AA. Как показало исследование, наличие версии GG повышало удовлетворенность браком на 3–5% по сравнению с присутствием AA. Также эти люди были в среднем более позитивны и имели больший уровень эмпатии. 

В 2018 году ученые выяснили, что неумение подобрать себе пару обусловлено вовсе не характером человека, а эволюционными процессами.

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